Злочин стався 17 лютого 2024 року у Харкові. До поліції звернулася жінка, яка заявила про зникнення своєї доньки – Марії Холодної. Вона перестала відповідати на телефонні дзвінки, а повідомлення у месенджерах писала незвично і підозріло.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до звернення матері до поліції чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. Він ревнував і підозрював жінку у зраді, стежив за її листуванням у месенджерах. Під час сварки чоловік напав на дружину й завдав їй смертельних ножових поранень.

Після вбивства він розчленував тіло: кисті рук і голову склав у пакет, тулуб поклав у валізу. Далі він прибрав у квартирі, вимив приміщення та вирушив до лісопосадки, де закопав пакет із частинами тіла. Потім поїхав до дачного кооперативу, де в покинутому льосі залишив тулуб. Щоб знищити рештки, він облив їх паливом, закидав автомобільними шинами та підпалив. Закривши кришку льоха, він намагався приховати вогонь, аби пожежа не перекинулася на будинок. Через це полум’я швидко згасло, і тіло не згоріло повністю.

Щоб створити враження, що дружина ще жива, чоловік возив її телефон містом та відповідав на повідомлення від її імені.

Правоохоронці затримали зловмисника. На час слідства він перебував під вартою.

Суд призначив чоловікові максимальне покарання за ч. 1 ст. 115 ККУ – 15 років позбавлення волі. Вину у вбивстві дружини він визнав.

