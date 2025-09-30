15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 вересня
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2025, 18:01

Розчленував і намагався спалити: чоловіка балетмейстерки Марії Холодної засудили за її вбивство

30 вересня 2025, 18:01
Читайте также на русском языке
Фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

Суд визнав винним у вбивстві головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної її чоловіка

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Злочин стався 17 лютого 2024 року у Харкові. До поліції звернулася жінка, яка заявила про зникнення своєї доньки – Марії Холодної. Вона перестала відповідати на телефонні дзвінки, а повідомлення у месенджерах писала незвично і підозріло.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до звернення матері до поліції чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. Він ревнував і підозрював жінку у зраді, стежив за її листуванням у месенджерах. Під час сварки чоловік напав на дружину й завдав їй смертельних ножових поранень.

Після вбивства він розчленував тіло: кисті рук і голову склав у пакет, тулуб поклав у валізу. Далі він прибрав у квартирі, вимив приміщення та вирушив до лісопосадки, де закопав пакет із частинами тіла. Потім поїхав до дачного кооперативу, де в покинутому льосі залишив тулуб. Щоб знищити рештки, він облив їх паливом, закидав автомобільними шинами та підпалив. Закривши кришку льоха, він намагався приховати вогонь, аби пожежа не перекинулася на будинок. Через це полум’я швидко згасло, і тіло не згоріло повністю.

Щоб створити враження, що дружина ще жива, чоловік возив її телефон містом та відповідав на повідомлення від її імені.

Правоохоронці затримали зловмисника. На час слідства він перебував під вартою.

Суд призначив чоловікові максимальне покарання за ч. 1 ст. 115 ККУ – 15 років позбавлення волі. Вину у вбивстві дружини він визнав.

Нагадаємо, 26 вересня у Кривому Розі вбили президента місцевої федерації самбо Євгена Панирка. У мережі показали відео розстрілу чоловіка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд убивство Харків в'язниця вирок балетмейстерка вбивство Марії Холодної
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
У Запоріжжі судитимуть посадовця, який "роздув" ціну на програмне забезпечення на понад мільйон гривень
30 вересня 2025, 19:17
На Київщині під час пожежі на СТО загинув 35-річний місцевий житель
30 вересня 2025, 19:03
У Києві водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста: він виявився підозрюваним у корупції
30 вересня 2025, 18:55
У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено понад 20 автівок і 15 будівель
30 вересня 2025, 18:48
У Києві померла жінка, поранена внаслідок російської атаки
30 вересня 2025, 18:35
На Житомирщині під час пожежі в будинку загинули дві людини
30 вересня 2025, 18:28
Інспектора колонії з Херсона визнали винним у державній зраді
30 вересня 2025, 18:15
Мандрівка в обмін на долари: на Львівщині викрили ділка, який перевозив чоловіків за кордон
30 вересня 2025, 17:50
Смертельна ДТП на Рівненщині: водію загрожує ув'язнення
30 вересня 2025, 17:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »