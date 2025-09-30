11:15  30 вересня
На Дніпропетровщині знайшли унікальне озеро з лебедями
30 вересня 2025, 11:28

Міжнародні партнери та Харківщина об'єднуються для підтримки людей з інвалідністю

Фото: Харківська ОВА
У Харківській області розпочинається масштабний проєкт підтримки людей з інвалідністю за участю міжнародних партнерів

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За дорученням очільників ХОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська провела робочу зустріч з програмною координаторкою міжнародної гуманітарної організації INTERSOS Ганною Гомес для узгодження реалізації ініціативи.

За словами Ковальської, Харківщина прийняла найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні – понад 509 тисяч. В регіоні функціонують два транзитні центри та 78 місць тимчасового проживання, де мешкають понад 8 тисяч переселенців, з них 604 – маломобільні особи.

"Саме тому для нас важливо створювати належні умови перебування для людей з інвалідністю, зокрема переселенців. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами ми зможемо покращити якість життя цих людей та забезпечити рівний доступ дітей з інвалідністю до освіти", – наголосила чиновниця.

У рамках співпраці з Банком розвитку Ради Європи (Council of Europe Development Bank) у регіоні планують реалізувати проєкт, що включатиме три напрямки:

  • облаштування місць для надання послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду для маломобільних людей;
  • підвищення комфортності у місцях тимчасового проживання ВПО;
  • створення безбар'єрних умов для навчання дітей з інвалідністю у школах та інклюзивно-ресурсних центрах.

Нагадаємо, нещодавно Харківщина і Швеція підписали стратегічний меморандум для спільної роботи від відновлення освітньої інфраструктури до реконструкції критичних об'єктів.

