08:33  30 вересня
Побиття ветерана на Львівщині: поліція встановлює деталі інциденту
07:10  30 вересня
На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток
01:55  30 вересня
"Дуже складно": співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про свою дієту
30 вересня 2025, 07:10

На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток

30 вересня 2025, 07:10
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У селі Слобожанське Чугуївського району Харківщини здетонував вибухонебезпечний предмет. Унаслідок інциденту постраждав хлопець 2009 року народження

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області, передає RegioNews.

Попередньо, підліток натрапив на патрон.

Дитина отримала вибухове уламкове поранення та була госпіталізована до лікарні.

Рятувальники та правоохоронці вкотре наголошують:

  • вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу;
  • не можна торкатися підозрілих знахідок, підіймати їх чи намагатися перемістити;
  • у разі виявлення небезпечних предметів необхідно негайно телефонувати за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, раніше у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

07 серпня 2025
