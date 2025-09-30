На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток
У селі Слобожанське Чугуївського району Харківщини здетонував вибухонебезпечний предмет. Унаслідок інциденту постраждав хлопець 2009 року народження
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області, передає RegioNews.
Попередньо, підліток натрапив на патрон.
Дитина отримала вибухове уламкове поранення та була госпіталізована до лікарні.
Рятувальники та правоохоронці вкотре наголошують:
- вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу;
- не можна торкатися підозрілих знахідок, підіймати їх чи намагатися перемістити;
- у разі виявлення небезпечних предметів необхідно негайно телефонувати за номерами 101 або 102.
Нагадаємо, раніше у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.
