На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селі Слобожанське Чугуївського району Харківщини здетонував вибухонебезпечний предмет. Унаслідок інциденту постраждав хлопець 2009 року народження

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області, передає RegioNews.

Попередньо, підліток натрапив на патрон.

Дитина отримала вибухове уламкове поранення та була госпіталізована до лікарні.

Рятувальники та правоохоронці вкотре наголошують:

вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу;

не можна торкатися підозрілих знахідок, підіймати їх чи намагатися перемістити;

у разі виявлення небезпечних предметів необхідно негайно телефонувати за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, раніше у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.