Фото: ГСЧС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Влучання прийшлося по території місцевого комунального підприємства.

Внаслідок удару зруйнована адміністративна будівля, спалахнула пожежа. На жаль, загинув 59-річний чоловік.

До гасіння та ліквідації наслідків були залучені 10 рятувальників і 3 одиниці техніки, серед них – медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області.

Вночі ворожі дрони пошкодили інфраструктуру на Кіровоградщині. Внаслідок атаки знеструмлені кілька населених пунктів.