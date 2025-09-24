ООН запускає безкоштовний менторський проєкт для жінок-підприємниць в Україні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Молоді бізнес-леді з прифронтових областей, зокрема Харкова, можуть безкоштовно пройти менторський курс від ООН

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що ООН Жінки в Україні спільно з Торгово-промисловою палатою та за фінансової підтримки уряду Швеції запускають освітньо-менторський проєкт "Академія нових можливостей для молодих підприємниць"

Програма розрахована на жінок віком від 18 до 35 років, які є внутрішньо переміщеними особами або мешкають у прифронтових регіонах. Вона включає 10-денний інтенсив із лекціями, практичними заняттями та хакатоном, де учасниці в командах створюватимуть бізнес-плани та презентуватимуть їх на фінальному пітчі.

Серед тем:

бізнес з нуля,

стратегічне мислення,

маркетинг і продажі,

фінансове планування,

юридичні основи та управління бізнесом.

Учасниці також отримають менторську підтримку від підприємців і експертів та інформацію про програми фінансової підтримки бізнесу. Після завершення навчання всі отримають сертифікати.

Навчання відбудеться у чотирьох містах України:

Харків – 6-17 жовтня,

Київ – 13-24 жовтня,

Дніпро – 27 жовтня – 7 листопада,

Запоріжжя – 10-21 листопада,

Критерії відбору:

вік 18–35 років,

статус ВПО або проживання у прифронтових регіонах,

мотивація та готовність пройти повний 10-денний курс, включно з хакатоном.

Перевага надаватиметься учасницям із попереднім досвідом підприємництва або готовим бізнес-планом.

Участь у програмі безоплатна.

Заявки приймаються до 1 жовтня за посиланням.

Нагадаємо, Міжнародна науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила новий етап освітньо-грантової програми TalentA-2025-2026, спрямованої на підтримку жінок-фермерок, зокрема у Харківській області. Учасниці програми отримають знання з бізнес-менеджменту та грантову підтримку для розвитку власної справи.