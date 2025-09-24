ООН запускає безкоштовний менторський проєкт для жінок-підприємниць в Україні
Молоді бізнес-леді з прифронтових областей, зокрема Харкова, можуть безкоштовно пройти менторський курс від ООН
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що ООН Жінки в Україні спільно з Торгово-промисловою палатою та за фінансової підтримки уряду Швеції запускають освітньо-менторський проєкт "Академія нових можливостей для молодих підприємниць"
Програма розрахована на жінок віком від 18 до 35 років, які є внутрішньо переміщеними особами або мешкають у прифронтових регіонах. Вона включає 10-денний інтенсив із лекціями, практичними заняттями та хакатоном, де учасниці в командах створюватимуть бізнес-плани та презентуватимуть їх на фінальному пітчі.
Серед тем:
- бізнес з нуля,
- стратегічне мислення,
- маркетинг і продажі,
- фінансове планування,
- юридичні основи та управління бізнесом.
Учасниці також отримають менторську підтримку від підприємців і експертів та інформацію про програми фінансової підтримки бізнесу. Після завершення навчання всі отримають сертифікати.
Навчання відбудеться у чотирьох містах України:
- Харків – 6-17 жовтня,
- Київ – 13-24 жовтня,
- Дніпро – 27 жовтня – 7 листопада,
- Запоріжжя – 10-21 листопада,
Критерії відбору:
- вік 18–35 років,
- статус ВПО або проживання у прифронтових регіонах,
- мотивація та готовність пройти повний 10-денний курс, включно з хакатоном.
Перевага надаватиметься учасницям із попереднім досвідом підприємництва або готовим бізнес-планом.
Участь у програмі безоплатна.
Заявки приймаються до 1 жовтня за посиланням.
