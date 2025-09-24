Фото: ГСЧС

В ночь на 24 сентября российские дроны атаковали Харьковщину, вызвав ряд пожаров. Есть пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Холодногорском районе Харькова произошли четыре пожара. Загорелись здание недействующего магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены частные дома и легковые автомобили. Пострадал один человек.

В Чугуевском районе в селе Бугаевка дроны попали по частному домовладению: загорелись дом, летняя кухня и хозяйственные постройки. В Чугуеве по двум адресам горел жилой дом, гараж и автомобили. Есть один пострадавший.

В Харьковском районе в селе Русская Лозовая загорелась хозяйственная постройка и трава вокруг частного сектора. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий атаки были привлечены более 100 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, включая медицинские и пиротехнические подразделения, а также местную пожарную команду.

