Ілюстративне фото: pixabay

Вночі 24 вересня росіяни атакували Харків 18 дронами-камікадзе. Основний удар припав на об’єкт енергетичної інфраструктури, що вплинуло на електропостачання у місті

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Над відновленням електропостачання працюють фахівці "Харківобленерго" та міські комунальні служби. Водопостачання є, однак місцями можливі перебої з гарячою водою – їх усувають працівники "ХТМ".

Через пошкодження енергооб’єкта у Холодногірському та Шевченківському районах тимчасово виникли проблеми з рухом трамваїв і тролейбусів. На маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси.

Окрім цього, пошкоджені житлові будинки, магазини та кілька автомобілів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня російські дрони атакували Харківщину, спричинивши низку пожеж. Є постраждалі.