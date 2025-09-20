Фото: pixabay

У Харківській області за підтримки ОВА активно діє програма працевлаштування безробітних. Від початку року понад 32 тисячі людей скористалися послугами обласного центру зайнятості.

У рамках проєкту "Армія відновлення" цього року видали майже 9,5 тисячі направлень на суспільно корисні роботи для безробітних та внутрішньо переміщених осіб. На фінансування учасників програми вже спрямовано понад 130 мільйонів гривень. За цими показниками Харківщина залишається лідером серед усіх областей України.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що з початку року роботу отримали майже 18 тисяч жителів області. Він підкреслив, що влада підтримує не лише людей, які тимчасово залишилися без роботи, а й роботодавців. Окрему увагу приділяють ветеранам та молоді, які готові започаткувати власну справу і стати рушійною силою відновлення регіону. За його словами, кожне нове робоче місце є внеском у розвиток економіки Харківщини та додає людям впевненості у майбутньому.

У Харківській області також активно діє державна грантова програма "єРобота". У 2025 році 618 людей отримали мікрогранти та ветеранські гранти, їхні бізнес-плани передбачають створення понад 1000 нових робочих місць. Серед отримувачів допомоги – 24 ветерани та їхні родини, а також 9 молодих підприємців віком до 25 років. У серпні уряд розширив програму "Власна справа", додавши підтримку приватних дитячих садків та креативної індустрії.

Крім того, для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці понад 2 тисячі безробітних пройшли професійне навчання, ще більше 1700 людей отримали ваучери на навчання. Найбільший попит мають спеціальності водія, кухаря, соціального працівника, екстреного медичного техніка та тракториста-машиніста.

Директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков підкреслив, що грантові програми відіграють значно більшу роль, ніж просто фінансова допомога. Вони стають інструментом відновлення регіону: нові бізнеси та робочі місця зміцнюють економіку й повертають людям упевненість у майбутньому. Він відзначив, що особливу цінність мають ветерани, їхні родини та молоді підприємці серед грантоотримувачів, адже це свідчить про готовність мешканців області брати участь у відбудові й творенні змін.

