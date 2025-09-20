13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
12:19  20 вересня
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
11:54  20 вересня
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
20 вересня 2025, 14:22

Харківщина лідирує в Україні за кількістю учасників "Армії відновлення"

20 вересня 2025, 14:22
Фото: pixabay
Харківщина – серед лідерів із реалізації програм працевлаштування та грантової підтримки

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

У Харківській області за підтримки ОВА активно діє програма працевлаштування безробітних. Від початку року понад 32 тисячі людей скористалися послугами обласного центру зайнятості.

У рамках проєкту "Армія відновлення" цього року видали майже 9,5 тисячі направлень на суспільно корисні роботи для безробітних та внутрішньо переміщених осіб. На фінансування учасників програми вже спрямовано понад 130 мільйонів гривень. За цими показниками Харківщина залишається лідером серед усіх областей України.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що з початку року роботу отримали майже 18 тисяч жителів області. Він підкреслив, що влада підтримує не лише людей, які тимчасово залишилися без роботи, а й роботодавців. Окрему увагу приділяють ветеранам та молоді, які готові започаткувати власну справу і стати рушійною силою відновлення регіону. За його словами, кожне нове робоче місце є внеском у розвиток економіки Харківщини та додає людям впевненості у майбутньому.

У Харківській області також активно діє державна грантова програма "єРобота". У 2025 році 618 людей отримали мікрогранти та ветеранські гранти, їхні бізнес-плани передбачають створення понад 1000 нових робочих місць. Серед отримувачів допомоги – 24 ветерани та їхні родини, а також 9 молодих підприємців віком до 25 років. У серпні уряд розширив програму "Власна справа", додавши підтримку приватних дитячих садків та креативної індустрії.

Крім того, для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці понад 2 тисячі безробітних пройшли професійне навчання, ще більше 1700 людей отримали ваучери на навчання. Найбільший попит мають спеціальності водія, кухаря, соціального працівника, екстреного медичного техніка та тракториста-машиніста.

Директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков підкреслив, що грантові програми відіграють значно більшу роль, ніж просто фінансова допомога. Вони стають інструментом відновлення регіону: нові бізнеси та робочі місця зміцнюють економіку й повертають людям упевненість у майбутньому. Він відзначив, що особливу цінність мають ветерани, їхні родини та молоді підприємці серед грантоотримувачів, адже це свідчить про готовність мешканців області брати участь у відбудові й творенні змін.

Нагадаємо, міжнародна науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила новий етап освітньо-грантової програми TalentA-2025-2026, спрямованої на підтримку жінок-фермерок, зокрема у Харківській області.

Харківська область Армія відновлення гранти підтримка працевлаштування робота
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині затримали контрабанду майже 150 iPhone вартістю понад 6 мільйонів
20 вересня 2025, 16:52
У центрі Львова тролейбус на смерть збив чоловіка
20 вересня 2025, 16:22
Президент пояснив, чому дозволили виїзд чоловікам 18-22 років
20 вересня 2025, 15:50
На Вінниччині підлітки потрапили в ДТП на мотоциклі: їх госпіталізували
20 вересня 2025, 15:21
Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ із "дроновою складовою"
20 вересня 2025, 14:49
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
20 вересня 2025, 13:50
На Київщині пасажирський потяг збив на смерть жінку
20 вересня 2025, 13:28
Везли "для себе": закарпатські митники вилучили десятки новеньких iPhone 17 Pro Max
20 вересня 2025, 12:51
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
20 вересня 2025, 12:19
