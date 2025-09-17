На Харківщині скажений пес покусав жінку
У Харківській області скажений пес покусав власницю. Скоро після цього собака померла
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Інцидент стався 6 вересня. Пес вкусив власницю за руку. Вже 13 вересня пес помер. Як з'ясувалось, тварина не була щеплена проти сказу. Лабораторне дослідження підтвердило захворювання.
У домогосподарстві провакцинували кота. Постраждала жінка отримує курс антирабічних щеплень у лікаря. Після цього інциденту в селі Соколове Зміївської громади запровадили карантин.
Нагадаємо, раніше на Херсонщині дитину покусало кошеня зі сказом. Це сталось, коли дитина гралась з твариною на вулиці. Пізніше кошеня вже не проявляло агресії, але згодом тварину знайшли мертвою.
