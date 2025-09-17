08:15  17 вересня
17 вересня 2025, 11:07

На Харківщині запрацював перший Центр безпеки громади

17 вересня 2025, 11:07
Фото: ОВА
У Харківській області відкрили перший Центр безпеки громади. Його створили за сприяння ОВА в межах Програми економічного та соціального розвитку регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

На базі Центру працюватиме підрозділ добровільної пожежної команди з восьми людей та поліцейський офіцер громади.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що створення Центрів безпеки є одним із пріоритетних завдань адміністрації. Його реалізують у співпраці з ДСНС, Нацполіцією та місцевою владою. Головна мета таких центрів – підвищення захищеності мешканців і забезпечення швидкого реагування на надзвичайні ситуації та правопорушення.

Новий Центр безпеки за ініціативи місцевої влади забезпечили меблями та обладнанням. Крім того, підрозділ отримав пожежний автомобіль "Урал" із комплектом спецобладнання від ГУ ДСНС у Харківській області.

За підтримки ХОВА та ГО "Комітет регіонального розвитку" фахівців Центру також забезпечили пожежно-рятувальним одягом і спеціальним спорядженням.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині розмінування залишається одним із головних пріоритетів зміцнення безпеки. Нині в області працюють 110 груп розмінування від українських та міжнародних організацій, а також 131 група ДСНС, ЗСУ та поліції.

