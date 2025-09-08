13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
16:25  08 вересня
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
14:59  08 вересня
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
08 вересня 2025, 18:15

У Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував неповнолітню на кладовищі

08 вересня 2025, 18:15
Фото: Нацполіція
У Харкові затримали 35-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні. Жертвою стала 15-річна місцева жителька

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

15-річна харків'янка заявила про зґвалтування. Дівчина розповіла, що це сталось 5 вересня. Близько 18:20 біля кладовища до неї підійшов незнайомець, який представився охоронцем. Під приводом перевірки документів він оглянув її речі, після чого став звинувачувати в роботі на РФ. Тоді він змусив дівчину пройти на територію кладовища, де, залякавши, вчинив зґвалтування.

Правоохоронці перевірили відеозаписи з камер. Тоді вони встановили особу зловмисникам. Ним виявився 35-річний безробітний місцевий житель, який раніше був неодноразово судимий.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Вінниці суд засудив чоловіка за тривале знущання і зґвалтування власної доньки, який майже рік психологічно тиранив дитину. Батько забороняв дівчинці спілкуватися з рідними та друзями, а в листопаді 2021 року зґвалтував її в автомобілі.

07 серпня 2025
