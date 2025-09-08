Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

15-річна харків'янка заявила про зґвалтування. Дівчина розповіла, що це сталось 5 вересня. Близько 18:20 біля кладовища до неї підійшов незнайомець, який представився охоронцем. Під приводом перевірки документів він оглянув її речі, після чого став звинувачувати в роботі на РФ. Тоді він змусив дівчину пройти на територію кладовища, де, залякавши, вчинив зґвалтування.

Правоохоронці перевірили відеозаписи з камер. Тоді вони встановили особу зловмисникам. Ним виявився 35-річний безробітний місцевий житель, який раніше був неодноразово судимий.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років", - повідомили в поліції.

