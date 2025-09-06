12:46  06 вересня
У Києві горить фабрика Roshen
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
11:50  06 вересня
Смертельна ДТП в Одесі: загинув пішохід, постраждали пасажири авто
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2025, 13:24

На Харківщині посилюють міжнародну співпрацю у сфері психічного здоров’я в освіті

06 вересня 2025, 13:24
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Посадовці Харківської ОВА провели робочу зустріч з командою ЮНІСЕФ, представниками Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ, МОН України та ЗВО-партнерами

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу ОВА.

Зустріч провела за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська.

Наразі вчителі, психологи й соціальні педагоги з 11 пілотних громад Берестинського і Лозівського районів уже пройшли навчання за курсами "Діти та війна", "Батьківство без стресу" та "Базовий тренінг психологічної підтримки". Найближчим часом учасники програми отримають матеріали з курсу "Уроки щастя" та продовжать підготовку.

Також незабаром із залученням тренерів ВООЗ розпочнеться навчання за курсом "Важливі навички в період стресу". Далі – Problem management+, "Самодопомога+", "Психосоціальна підтримка для освітян", "Розвиток резільєнтності в закладах освіти", "Інтегрована модель супервізії", "Навички управління емоціями у підлітковому віці" та програма "Mind by mind".

Також команда ЮНІСЕФ працює над брендингом і проєктом облаштування просторів психосоціальної підтримки в пілотних школах.

Крім того, в ході засідання домовилися створити робочу групу, яка розробить документи для роботи шкільних психологічних служб – стандарт соціального педагога, положення про службу та кабінет психолога. До групи увійдуть фахівці з Харківщини та Київщини.

Проєкт "Забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки всіх учасників освітнього процесу у прифронтових громадах Харківської області" реалізується в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Нагадаємо, на Харківщині у підземній школі реалізуються програми з надолуження освітніх втрат за підтримки ЮНІСЕФ. Підземна школа з функцією протирадіаційного укриття працює у селищі Коротич Пісочинської громади.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область міжнародна співпраця союзники здоров`я
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Росіяни ​​обстріляли Краматорськ: є пошкодження та поранений
06 вересня 2025, 14:56
У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальники
06 вересня 2025, 14:23
Польські фермери блокують рух вантажівок на кордоні з Україною
06 вересня 2025, 13:53
У Києві горить фабрика Roshen
06 вересня 2025, 12:46
У Чернігові росіяни з дрона розкидали фальшиві гроші з пропагандистськими закликами
06 вересня 2025, 12:21
Смертельна ДТП в Одесі: загинув пішохід, постраждали пасажири авто
06 вересня 2025, 11:50
Росія з початку вересня скинула на Україну 900 КАБів, – Зеленський
06 вересня 2025, 11:26
На Дніпропетровщині з-під завалів зруйнованого КАБом будинку дістали тіла трьох загиблих
06 вересня 2025, 10:46
Сили ППО вночі знешкодили 68 російських дронів
06 вересня 2025, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »