Посадовці Харківської ОВА провели робочу зустріч з командою ЮНІСЕФ, представниками Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ, МОН України та ЗВО-партнерами

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу ОВА.

Зустріч провела за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська.

Наразі вчителі, психологи й соціальні педагоги з 11 пілотних громад Берестинського і Лозівського районів уже пройшли навчання за курсами "Діти та війна", "Батьківство без стресу" та "Базовий тренінг психологічної підтримки". Найближчим часом учасники програми отримають матеріали з курсу "Уроки щастя" та продовжать підготовку.

Також незабаром із залученням тренерів ВООЗ розпочнеться навчання за курсом "Важливі навички в період стресу". Далі – Problem management+, "Самодопомога+", "Психосоціальна підтримка для освітян", "Розвиток резільєнтності в закладах освіти", "Інтегрована модель супервізії", "Навички управління емоціями у підлітковому віці" та програма "Mind by mind".

Також команда ЮНІСЕФ працює над брендингом і проєктом облаштування просторів психосоціальної підтримки в пілотних школах.

Крім того, в ході засідання домовилися створити робочу групу, яка розробить документи для роботи шкільних психологічних служб – стандарт соціального педагога, положення про службу та кабінет психолога. До групи увійдуть фахівці з Харківщини та Київщини.

Проєкт "Забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки всіх учасників освітнього процесу у прифронтових громадах Харківської області" реалізується в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Нагадаємо, на Харківщині у підземній школі реалізуються програми з надолуження освітніх втрат за підтримки ЮНІСЕФ. Підземна школа з функцією протирадіаційного укриття працює у селищі Коротич Пісочинської громади.