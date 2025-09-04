22:10  04 сентября
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
18:26  04 сентября
Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду
17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
04 сентября 2025, 20:52

В Харьковской области появился лицей-укрытие с автобусами и инклюзивными классами

04 сентября 2025, 20:52
Иллюстративное фото
Такое заведение заработало в Коротиче. Там школьники обучаются в подземной школе. Здание приспособлено как укрытие

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в новой подземной школе в Коротиче начали учебный год 472 ученика. Известно, что 50 из них первоклассники. Учения организовали в две смены.

В лицее также шесть инклюзивных классов, где учится девять детей с особыми образовательными потребностями. Для их подвоза общество получило специальные школьные автобусы с инклюзивными местами.

Кроме того, здесь есть не только классы, но спортивная школа, творческие кружки, коллективы местного дворца культуры. Главная задача – создать для детей региона безопасные и комфортные условия для обучения даже в условиях войны.

Напомним, в Запорожье появилась первая школа с "энергетической независимостью". Теперь учебное заведение сможет работать всегда, независимо от того, какая ситуация в энергосистеме.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
