Иллюстративное фото

Такое заведение заработало в Коротиче. Там школьники обучаются в подземной школе. Здание приспособлено как укрытие

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в новой подземной школе в Коротиче начали учебный год 472 ученика. Известно, что 50 из них первоклассники. Учения организовали в две смены.

В лицее также шесть инклюзивных классов, где учится девять детей с особыми образовательными потребностями. Для их подвоза общество получило специальные школьные автобусы с инклюзивными местами.

Кроме того, здесь есть не только классы, но спортивная школа, творческие кружки, коллективы местного дворца культуры. Главная задача – создать для детей региона безопасные и комфортные условия для обучения даже в условиях войны.

Напомним, в Запорожье появилась первая школа с "энергетической независимостью". Теперь учебное заведение сможет работать всегда, независимо от того, какая ситуация в энергосистеме.