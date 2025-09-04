Ілюстративне фото

Такий заклад запрацював у Коротичі. Там школярі вчаться у підземній школі. Будівля пристосована як укриття

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, у новій підземній школі в Коротичі розпочали навчальний рік 472 учні. Відомо, що 50 з них є першокласниками. Навчання організували у дві зміни.

У ліцеї також шість інклюзивних класів, де навчається дев’ятеро дітей з особливими освітніми потребами. Для їхнього підвезення громада отримала спеціальні шкільні автобуси з інклюзивними місцями.

Крім того, тут є не лише класи, але й спортивна школа, творчі гуртки, колективи місцевого палацу культури. Головне завдання — створити для дітей регіону безпечні та комфортні умови для навчання навіть в умовах війни.

Нагадаємо, у Запоріжжі з'явилась перша школа з "енергетичною незалежністю". Тепер заклад освіти зможе працювати завжди, незалежно від того, яка ситуація в енергосистемі.