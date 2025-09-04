Фото: поліція

Фігуранти поширювали у соцмережах фейкові посилання та виманювали через них конфіденційні дані банківських карток громадян

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські викрили 22-річного та 21-річного жителів області, які поширювали у Facebook оголошення про нібито "державну допомогу". У повідомленнях були фішингові посилання, що імітували застосунок "Приват24".

Люди вводили свої банківські реквізити, пін-коди та паролі, після чого шахраї знімали гроші через банкомати за допомогою QR-кодів. Таким чином вони привласнили близько 50 тисяч гривень.

Фігурантам оголосили підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 ККУ). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

