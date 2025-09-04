11:52  04 вересня
На Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні
Любовна афера в Тернополі: чоловік обдурив іноземку на 37 тисяч євро
Наслідки війни: скільки будинків у Харкові знесуть
04 вересня 2025, 12:41

Хотіли розібрати трофейний дрон: на Харківщині загинули двоє чоловіків, ще двоє – поранені

04 вересня 2025, 12:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 4 вересня, між 9:00 та 9:30, у селищі Козача Лопань Харківської області сталася трагедія. Внаслідок вибуху російського FPV-дрона загинули двоє місцевих жителів, а ще двоє отримали поранення

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, чоловіки "затрофеїли" один із ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, вона здетонувала.

В результаті двоє осіб 51-го та 41-го років загинули на місці. Ще двоє чоловіків 49-ти та 36-ти років отримали численні уламкові поранення та опіки.

Детальні обставини події наразі уточнюються відповідними службами.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області двоє чоловіків підірвались на мінах. В Ізюмі 75-річний чоловік наступив на невідомий предмет, який вибухнув. Інший інцидент стався у Слатиному. 67-річний чоловік намагався самостійно розібрати невстановлений пристрій.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
