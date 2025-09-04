Хотіли розібрати трофейний дрон: на Харківщині загинули двоє чоловіків, ще двоє – поранені

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 4 вересня, між 9:00 та 9:30, у селищі Козача Лопань Харківської області сталася трагедія. Внаслідок вибуху російського FPV-дрона загинули двоє місцевих жителів, а ще двоє отримали поранення

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, чоловіки "затрофеїли" один із ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, вона здетонувала.

В результаті двоє осіб 51-го та 41-го років загинули на місці. Ще двоє чоловіків 49-ти та 36-ти років отримали численні уламкові поранення та опіки.

Детальні обставини події наразі уточнюються відповідними службами.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області двоє чоловіків підірвались на мінах. В Ізюмі 75-річний чоловік наступив на невідомий предмет, який вибухнув. Інший інцидент стався у Слатиному. 67-річний чоловік намагався самостійно розібрати невстановлений пристрій.