Фото: Суспільне

У Харкові чимало будинків зазнали критичних руйнувань. Такі будівлі не можна відновити, лише знести

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами Ігоря Терехова, у Харкові близько 40 житлових будинків зазнали критичних руйнувань через ворожі обстріли. Ці будівлі тепер потрібно лише демонтувати.

Мер міста розповів, що станом на сьогодні три будинки вже несли. Роботи відбувались за підтримки партнерів.

Нагадаємо, що загалом з лютого 2022 року через російську агресію в Україні зруйновано близько 231 тисячі об'єктів. При цьому це лише ті об'єкти, факт знищення або пошкодження яких вдалось підтвердити.