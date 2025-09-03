Фото: Нацполіція

Інцидент стався у Салтівському районі міста. Коли ТЦК проводили оповіщення населення та перевірку документів, на них напав чоловік

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Харкова, який напав на ТЦК. Відомо, що він застосував газовий балончик. Це сталось, коли військові ТЦК перевіряли документи в місцевих жителів.

Один із громадян почав тікати, після чого зловмисник розпилив газовий балончик, вживаючи нецензурну лексику, та вдарив військовослужбовця по голові розкладною палицею. Військовий ТЦК отримав травми.

Тепер чоловіку загрожує ув'язнення до п'яти років.

Нагадаємо, на початку серпня в Одеській області жінка напала на військового ТЦК. Відомо, що цей військовий проходить службу в ТЦК та СП після важкого бойового поранення, отриманого на фронті.