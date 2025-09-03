15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 23:15

У Харкові чоловік напав на ТЦК під час перевірки документів

03 вересня 2025, 23:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався у Салтівському районі міста. Коли ТЦК проводили оповіщення населення та перевірку документів, на них напав чоловік

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Харкова, який напав на ТЦК. Відомо, що він застосував газовий балончик. Це сталось, коли військові ТЦК перевіряли документи в місцевих жителів.

Один із громадян почав тікати, після чого зловмисник розпилив газовий балончик, вживаючи нецензурну лексику, та вдарив військовослужбовця по голові розкладною палицею. Військовий ТЦК отримав травми.

Тепер чоловіку загрожує ув'язнення до п'яти років.

Нагадаємо, на початку серпня в Одеській області жінка напала на військового ТЦК. Відомо, що цей військовий проходить службу в ТЦК та СП після важкого бойового поранення, отриманого на фронті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК бійка Харків
Батька-одинака мобілізували, а дітей залишили на узбіччі: історія із Запорізької області
29 серпня 2025, 08:22
Не відповідав на дзвінки три дні: у Харкові знайшли пенсіонера мертвим у квартирі - хто за цим стоїть
27 серпня 2025, 23:20
У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді
26 серпня 2025, 13:16
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Співачка Злата Огнєвіч зізналась, на чому заробила перші гроші
04 вересня 2025, 03:25
Нацполіція викрила адвоката, який "торгував" посадами в тилу
03 вересня 2025, 23:51
На Прикарпатті велосипедист збив шестирічного хлопчика
03 вересня 2025, 22:58
На Черкащині судили жінку, яка "продавала" посаду в СБУ
03 вересня 2025, 22:17
Приклад людяності: на Харківщині поліцейський врятував пораненого птаха
03 вересня 2025, 21:55
На Київщині чоловік шукав гриби, а натрапив на небезпечну знахідку серед лісу
03 вересня 2025, 21:13
Українська компанія Fire Point відкриває виробництво ракетного палива в Данії
03 вересня 2025, 20:51
У РФ стратегічний бомбардувальник Ту-160 потрапив під удар блискавки – росЗМІ
03 вересня 2025, 20:41
Україна експортувала заморожених овочів на понад 6 мільйонів доларів
03 вересня 2025, 20:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »