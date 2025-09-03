15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 21:55

Приклад людяності: на Харківщині поліцейський врятував пораненого птаха

03 вересня 2025, 21:55
Фото: Нацполіція
Правоохоронець сектору поліцейської діяльності № 1 Купʼянського РВП, виконуючи службові обов’язки території обслуговування, врятував підбитого птаха. Це сталось на прифронтовій території

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронець не зміг пройти повз пораненого птаха. Він помітив пораненого пернатого, обережно підібрав його, надав першу допомогу та переніс у безпечне місце.

"Цей випадок є яскравим прикладом людяності поліцейських, навіть у найважчих умовах війни", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині знайшли великого птаха, який не міг злетіти. Волонтери погодились взяти орлана під свою опіку. Лікарі діагностували у птаха черепно-мозкову травму, виснаження та бактеріальну інфекцію. Уже понад тиждень він проходить лікування і поступово одужує.

тварини поліція Харківська область
