Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронець не зміг пройти повз пораненого птаха. Він помітив пораненого пернатого, обережно підібрав його, надав першу допомогу та переніс у безпечне місце.

"Цей випадок є яскравим прикладом людяності поліцейських, навіть у найважчих умовах війни", - кажуть в поліції.

