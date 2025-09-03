Хотів "попити води", а вчинив розбій: у Харкові чоловік пограбував 82-річну жінку
Поліцейські Харкова повідомили про підозру 48-річному чоловіку, який вчинив розбійний напад на літню жінку
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що підозрюваний переліз через паркан приватного домоволодіння і під приводом "попити води" проник до будинку, де проживає 82-річна потерпіла.
Зловмисник наніс жінці тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, заволодів грошима.
Правоохоронці затримали підозрюваного. Чоловіку повідомлено про підозру. Йому світить до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, днями на Харківщині у селі Вишневе чоловік увірвався до оселі 62-річної жінки, побив її, відібрав гроші та підпалив будинок. Потерпілу госпіталізували, а її будинок повністю згорів. Поліцейські встановили та затримали зловмисника.