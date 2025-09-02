09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
02 вересня 2025, 10:43

Поліція показала наслідки російських обстрілів на Харківщині

02 вересня 2025, 10:43
Фото: Національна поліція
Минулої доби російські окупанти обстріляли Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони Харківської області. Проти мирного населення застосовувалися керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Так, у селі Івашки Золочівської громади FPV-дрони знищили господарчі споруди, пошкодили будинок і енергомережі. У Старосалтівській територіальній громаді Чугуївського району через обстріли дронами пошкоджено приватні будинки.

В Ізюмському районі внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа, пошкоджено приватний будинок, травмована жінка 1960 року народження.

У селищі Борова пошкоджено домоволодіння. У місті Куп'янськ також зафіксовано руйнування житла.

На трасі між селами Вишнівка та Гусинка FPV-дрон влучив в автобус, постраждав 61-річний водій. А на трасі Куп'янськ-Харків безпілотник поцілив у автомобіль Renault, в результаті постраждав 74-річний чоловік.

З початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Харківської області зафіксували понад 26 тисяч воєнних злочинів на території регіону.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня російська армія атакувала Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 30 ударних дронів у дев'яти місцях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на п’яти локаціях.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
