Поліція показала наслідки російських обстрілів на Харківщині

Фото: Національна поліція

Минулої доби російські окупанти обстріляли Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони Харківської області. Проти мирного населення застосовувалися керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Так, у селі Івашки Золочівської громади FPV-дрони знищили господарчі споруди, пошкодили будинок і енергомережі. У Старосалтівській територіальній громаді Чугуївського району через обстріли дронами пошкоджено приватні будинки.

В Ізюмському районі внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа, пошкоджено приватний будинок, травмована жінка 1960 року народження.

У селищі Борова пошкоджено домоволодіння. У місті Куп'янськ також зафіксовано руйнування житла.

На трасі між селами Вишнівка та Гусинка FPV-дрон влучив в автобус, постраждав 61-річний водій. А на трасі Куп'янськ-Харків безпілотник поцілив у автомобіль Renault, в результаті постраждав 74-річний чоловік.

З початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Харківської області зафіксували понад 26 тисяч воєнних злочинів на території регіону.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня російська армія атакувала Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 30 ударних дронів у дев'яти місцях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на п’яти локаціях.