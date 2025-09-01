19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 20:44

300 млн на безпечне навчання: Харків готується до офлайну

01 вересня 2025, 20:44
На фото Тетяна Кагановська. Автор світлини Каміла Рахматіллаєва
Уряд виділив 300 млн грн на підтримку офлайн-навчання в прифронтових регіонах, серед яких і Харків

Про це в інтерв'ю виданню "Думка" розповіла ректорка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Тетяна Кагановська, передає RegioNews.

Ректорка зазначила, що питання відновлення офлайн-навчання хвилює багатьох студентів і їхні родини. Однак відповісти однозначно на це питання непросто через складні умови.

Виділені кошти допомагають утримувати науково-педагогічні колективи, забезпечувати роботу університету, зберігати науку і культуру, що є важливою основою для майбутнього відновлення країни.

"Ми будуємо нові безпечні простори для навчання, зокрема для студентів-медиків та природничих спеціальностей, – розповіла ректорка. – У цих умовах плануємо навчати до 3,5 тисяч студентів у 2-3 зміни. Безпека – один із головних пріоритетів, тож ми створюємо можливості для практичних занять у підземних лабораторіях та аудиторіях."

Освітній процес відбуватиметься у змішаному форматі: офлайн для студентів, які можуть відвідувати університет у Харкові, та онлайн – для тих, хто перебуває за кордоном або в інших містах.

За словами ректорки, вже у другому семестрі цього навчального року планується розпочати офлайн-заняття у безпечних просторах університету. Водночас зимові канікули 2026 року будуть використані для завершення ремонту і підготовки нових просторів.

Нагадаємо, до вересня 2025 року в Україні планували завершити будівництво 139 підземних шкіл. За даними МОН, у 2024 році на будівництво підземних шкіл з держбюджету виділили сім з половиною мільярдів гривень, а у 2025-му – понад одинадцять. Додаткове фінансування надходить із місцевих бюджетів.

гроші безпека Харків навчальні заклади студенти держава Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
01 вересня 2025
07 серпня 2025
