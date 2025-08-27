10:23  27 серпня
Понад 6 тисяч офіційно працевлаштованих: як Харківщина бореться з тіньовою зайнятістю

27 серпня 2025, 13:56
Фото: Харківська ОВА
У Харківській області триває системна робота з детінізації зайнятості та захисту прав осіб з інвалідністю на працю. Фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці нагадали, що кожен має право на працю без дискримінації, зокрема й особи з інвалідністю

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що роботодавці зобов'язані забезпечувати мінімум 4% робочих місць для таких працівників.

"Закон забороняє будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності, а відмова у працевлаштуванні чи звільнення з цієї причини не допускається, окрім випадків, коли стан здоров’я робить виконання роботи небезпечним для працівника або інших осіб" – наголосив заступник начальника управління з питань праці Північно-Східного міжрегіонального управління Держслужби праці Павло Штепа.

За перше півріччя 2025 року інспектори надали понад 1 400 консультацій, офіційно працевлаштували понад 6 тисяч осіб та провели понад 50 семінарів і круглих столів.

"Легальне працевлаштування забезпечує працівникам соціальні та економічні гарантії: офіційну заробітну плату, страхування, пенсійне забезпечення та безпечні умови праці", – підкреслив начальник відділу з питань праці Північно-Східного міжрегіонального управління Держслужби праці Сергій Негодов.

Наразі в регіоні триває інформаційна кампанія "Виходь на світло" (1 серпня – 1 жовтня 2025 року), під час якої інспектори консультують підприємства агросектору, будівництва, транспорту, торгівлі та сфери послуг, допомагаючи створити легальне і безпечне робоче середовище.

Нагадаємо, у Борівській громаді Харківської області впровадили нову посаду, призначену для надання підтримки ветеранам війни, демобілізованим військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Фахівець зокрема буде займатися питаннями працевлаштування.

