Иллюстративное фото

В Харьковской области разоблачили работницу морга, воровавшую у погибших военных. Теперь ей объявили о подозрении

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Жена погибшего военного обратилась к стражам порядка. Получив тело мужчины из морга, она заметила, что его кольцо исчезло. При этом до передачи тела в морг украшение было на месте.

Оказалось, что это вина работницы морга, регулярно присваивала личные вещи погибших воинов. Некоторые кольца даже срезала с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. Впоследствии эти вещи злоумышленница сдавала в ломбарды.

Сейчас ей объявили о подозрении в краже, совершенном повторно, в условиях военного положения, и в незаконном завладении предметом, находившимся на теле умершего из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 УКУ).

Напомним, ранее на Житомирщине судили медика, воровавшего украшения из умерших. В частности, он, надевая умершую женщину для захоронения, снял с безымянного пальца ее руки золотое кольцо.