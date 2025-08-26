20:29  26 серпня
26 серпня 2025, 23:15

На Харківщині працівниця моргу обкрадала загиблих воїнів

26 серпня 2025, 23:15
У Харківській області викрили працівницю моргу, яка крала в загиблих військових. Тепер їй оголосили про підозру

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Дружина загиблого військового звернулась до правоохоронців. Отримавши тіло чоловіка з моргу, вона помітила, що його обручка зникла. При цьому до передачі тіла в морг прикраса була на місці.

Виявилось, що це провина працівниці моргу, яка регулярно привласнювала особисті речі загиблих воїнів. Деякі кільця вона навіть зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Згодом ці речі зловмисниця здавала до ломбардів.

Зараз їй оголосили про підозру в крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 ККУ).

Нагадаємо, раніше на Житомирщині судили медика, який крав прикраси з померлих. Зокрема, він, коли вдягав померлу жінку для поховання, зняв із безіменного пальця її руки золоту каблучку.

