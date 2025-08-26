13:16  26 августа
В сети появилось видео силового задержания Ивана Белецкого в Ужгороде
12:56  26 августа
Пьяный и с оружием: в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
26 августа 2025, 14:29

В Харькове судили женщину, которая "сливала" позиции ВСУ

26 августа 2025, 14:29
Иллюстративное фото
В Харькове вынесли приговор женщине, передавшей россиянам данные об ВСУ. Делала она это через мессенджер

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В августе 2022 года женщина писала в Telegram-бот о прилетах, а также предполагала, откуда могут лететь ракеты. При этом жительница Харькова выражала пророссийские взгляды. Она говорила, что Харьков построили коммунисты, а РФ якобы имеет на него права как "правопреемник СССР".

Также женщина писала, что обстрел является "очередной провокацией перед встречей президента Зеленского ООН". В частности она сообщала россиянам о пребывании украинских военных на территории университета.

Следующий эпизод произошел уже в апреле 2024 года. Тогда она сообщила о дислокации ВСУ в административном здании. После этого ее задержали. Она заключила соглашение о признании виновности.

Женщина приговорена к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы без конфискации имущества.

Известно, что раньше она проблем с законом не имела. Женщина была замужем, сама воспитывала дочь 2008 года рождения.

Напомним, ранее СБУ задержала курсанта одного из ведущих военных вузов. Он оказался агентом российской разведки. Задержанный по заданию россиян собирал данные для коррекции ракетного удара по учебному заведению, где сам проходил обучение.

агент рф суд Харьковская область
