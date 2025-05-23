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23 мая 2025, 11:29

Российский агент среди курсантов: СБУ поймала "крота" в военном институте

23 мая 2025, 11:29
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала курсанта одного из ведущих военных вузов, оказавшегося агентом ФСБ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что по заданию российских спецслужб он собирал данные для корректировки ракетного удара по учебному заведению, где проходил обучение.

Предатель наносил на карты координаты учебных корпусов, полигонов, казарм и объектов военно-промышленного комплекса.

Он также фотографировал эти локации с геопривязкой и составлял графики пребывания курсантов на разных объектах.

Киберспециалисты СБУ разоблачили агента, задокументировали его деятельность и задержали прямо на территории института.

По данным следствия, курсант вышел на врага через Телеграмм в поисках "легких заработков", однако вместо обещанных средств получил подозрение за государственную измену.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала поджигателей, которые по заказу РФ "охотились" на объекты Укрзализныци: среди них — 13-летний подросток.

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