У Харкові судили жінку, яка "зливала" позиції ЗСУ
У Харкові винесли вирок жінці, яка передавала росіянам дані про ЗСУ. Робила вона це через месенджер
Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.
У серпні 2022 року жінка писала в Telegram-бот про прильоти, а також припускала, звідки можуть летіти ракети. При цьому жителька Харкова висловлювала проросійські погляди. Вона говорила, що Харків збудували комуністи, а РФ нібито має на нього права як "правонаступник СРСР".
Також жінка писала, що обстріл є "черговою провокацією перед зустріччю президента Зеленського з ООН". Зокрема, вона повідомляла росіянам про перебування українських військових на території університету.
Наступний епізод стався вже у квітні 2024 року. Тоді вона повідомила про дислокацію ЗСУ в адміністративній будівлі. Після цього її затримали. Вона уклала угоду про визнання винуватості.
Жінку засудили до 4 років та 8 місяців позбавлення волі без конфіскації майна.
Відомо, що раніше вона проблем із законом не мала. Жінка була неодружена, сама виховувала доньку 2008 року народження.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала курсанта одного з провідних військових вишів. Він виявився агентом російської розвідки. Затриманий за завданням росіян збирав дані для коригування ракетного удару по навчальному закладу, де сам проходив навчання.