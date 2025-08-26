Ілюстративне фото

У Харкові винесли вирок жінці, яка передавала росіянам дані про ЗСУ. Робила вона це через месенджер

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У серпні 2022 року жінка писала в Telegram-бот про прильоти, а також припускала, звідки можуть летіти ракети. При цьому жителька Харкова висловлювала проросійські погляди. Вона говорила, що Харків збудували комуністи, а РФ нібито має на нього права як "правонаступник СРСР".

Також жінка писала, що обстріл є "черговою провокацією перед зустріччю президента Зеленського з ООН". Зокрема, вона повідомляла росіянам про перебування українських військових на території університету.

Наступний епізод стався вже у квітні 2024 року. Тоді вона повідомила про дислокацію ЗСУ в адміністративній будівлі. Після цього її затримали. Вона уклала угоду про визнання винуватості.

Жінку засудили до 4 років та 8 місяців позбавлення волі без конфіскації майна.

Відомо, що раніше вона проблем із законом не мала. Жінка була неодружена, сама виховувала доньку 2008 року народження.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала курсанта одного з провідних військових вишів. Він виявився агентом російської розвідки. Затриманий за завданням росіян збирав дані для коригування ракетного удару по навчальному закладу, де сам проходив навчання.