Фото: поліція

На Харківщині четверо чоловіків увірвалися в квартиру літньої жінки, аби заволодіти грошима її сина-військового

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та прокуратури.

За даними слідства, зловмисники заздалегідь планували злочин. Вони були переконані, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів – кошти, які, за їхніми даними, нібито надсилає їй син-військовослужбовець.

У пʼятницю, 22 серпня, зловмисники "пішли на справу". Двоє учасників залишилися біля під’їзду, контролюючи "ситуацію", інші двоє піднялися до квартири. Щоб не викликати підозр, вони вдягнули форму працівників інтернет-провайдера.

Нападники увірвалися до квартири, зв’язали 89-річну жінку скотчем, закрили обличчя маскою й почали вимагати гроші та прикраси. Однак у неї були лише 2000 гривень, які вона відклала на ліки. Грошей вони не взяли, забрали лише телефон.

Правоохоронці нападників відразу після злочину, коли вони вийшли з квартири. Також затримали організатора злочину та пособника.

Жінка розповіла поліції, що пережила справжній жах:

"Я почула, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав. Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші. Вони перерили всю квартиру, забрали телефон і наказали сидіти до вечора".

Жінка згадує, що лякалася за своє життя, але вже за 15 хвилин у квартиру зайшли поліцейські, які розв’язали її та викликали "швидку".

За інформацію прокуратури, 23 серпня у Харкові чотирьом чоловікам оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбійний напад, скоєний групою людей з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах)

За даними слідства, 55-річний житель передмістя Харкова зібрав групу для злочину. До неї увійшов його знайомий і двоє громадян Грузії, яких він привіз із Кременчука.

Прокуратура наполягатиме в суді, щоб усіх підозрюваних взяли під варту. Розслідування триває.

Фігурантам загрожує від 8 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині затримали двох чоловіків, які вчинили збройний розбійний напад на ветерана війни. Зловмисникам оголосили підозру.