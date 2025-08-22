18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
22 августа 2025, 23:30

В Харьковской области военный получил приговор за кражу у начальника

22 августа 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области за кражу судили военного. Известно, что причиной стал долг

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Военный был подсобным рабочим на ферме. У него была долг перед владелицей магазина в размере 5 тысяч гривен. Работал мужчина неофициально и постоянно видел, как его руководитель хранит деньги в коробке на холодильнике. Когда начальника фермы не было, он взял деньги.

Эти пять тысяч гривен военный планировал вернуть, поскольку получал материальную помощь от родителей. Потому впоследствии он отдал долг и вернулся работать на ферму.

Уже после мобилизации в ВСУ он сам позвонил потерпевшему, признался в содеянном и попросил прощения. Когда он из-за травмы вернулся домой, даже лично встретился с бывшим начальником. Потерпевший его простил, но все равно решил довести дело до суда.

Впоследствии суд вынес приговор. На суде военный полностью признал вину и раскаялся. Суд учел это. Сначала ему назначили 5 лет тюрьмы, но затем изменили наказание на испытательный срок сроком на год.

Напомним, ранее в Киевской области судили военного, который подрался с командиром. Известно, что на момент потасовки он был под действием наркотических веществ. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

военный суд Харьковская область
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
