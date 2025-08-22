Иллюстративное фото

В Харьковской области за кражу судили военного. Известно, что причиной стал долг

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Военный был подсобным рабочим на ферме. У него была долг перед владелицей магазина в размере 5 тысяч гривен. Работал мужчина неофициально и постоянно видел, как его руководитель хранит деньги в коробке на холодильнике. Когда начальника фермы не было, он взял деньги.

Эти пять тысяч гривен военный планировал вернуть, поскольку получал материальную помощь от родителей. Потому впоследствии он отдал долг и вернулся работать на ферму.

Уже после мобилизации в ВСУ он сам позвонил потерпевшему, признался в содеянном и попросил прощения. Когда он из-за травмы вернулся домой, даже лично встретился с бывшим начальником. Потерпевший его простил, но все равно решил довести дело до суда.

Впоследствии суд вынес приговор. На суде военный полностью признал вину и раскаялся. Суд учел это. Сначала ему назначили 5 лет тюрьмы, но затем изменили наказание на испытательный срок сроком на год.

