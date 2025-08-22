Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что в этом году солдат был причислен к воинской части на должность водителя батальона. В апреле командир сделал ему замечания по проделанной работе. Однако тот ответил угрозой причинения телесных повреждений. Когда командир это услышал, он приказал солдату и командиру роты зайти в кабинет.

Уже в кабинете солдат вступил с командиром в борьбу. При этом известно, что военный находился под действием наркотических веществ. На суде он полностью признал свою вину и заявил, что искренне раскаивается. Потерпевший сказал, что материальных претензий нет.

Военный в прошлом имел судимость. Также его обвиняют в грабеже, но рассмотрение этого дела в суде было остановлено до увольнения обвиняемого с военной службы. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

