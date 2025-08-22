11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 15:36

В Киевской области солдата судили за драку с командиром

22 августа 2025, 15:36
Иллюстративное фото
В Киевской области признали виновным военного в драке с командиром. Все началось из-за замечаний

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что в этом году солдат был причислен к воинской части на должность водителя батальона. В апреле командир сделал ему замечания по проделанной работе. Однако тот ответил угрозой причинения телесных повреждений. Когда командир это услышал, он приказал солдату и командиру роты зайти в кабинет.

Уже в кабинете солдат вступил с командиром в борьбу. При этом известно, что военный находился под действием наркотических веществ. На суде он полностью признал свою вину и заявил, что искренне раскаивается. Потерпевший сказал, что материальных претензий нет.

Военный в прошлом имел судимость. Также его обвиняют в грабеже, но рассмотрение этого дела в суде было остановлено до увольнения обвиняемого с военной службы. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Николаевской области судили боевого медика, который бросил гранату на территорию ТЦК. Известно, что он привел в действие гранату и забросил ее на территорию ТЦК. В результате взрыва повредились служебные автомобили.

военный нападение суд Киевская область
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
