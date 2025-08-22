18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 23:30

На Харківщині військовий отримав вирок за крадіжку в начальника

22 серпня 2025, 23:30
У Харківській області за крадіжку судили військового. Відомо, що причиною став борг

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Військовий був підсобним робітником на фермі. Він мав борг перед власницею магазину в розмірі 5 тисяч гривень. Працював чоловік неофіційно, і постійно бачив, як його керівник зберігає гроші в коробці на холодильнику. Коли начальника ферми не було, він взяв гроші.

Ці п'ять тисяч гривень військовий планував повернути, оскільки отримував матеріальну допомогу від батьків. Тому згодом він віддав борг і повернувся працювати на ферму.

Уже після мобілізації до ЗСУ він сам подзвонив потерпілому, зізнався у скоєному та попросив вибачення. Коли він через травму повернувся додому, навіть особисто зустрівся з колишнім начальником. Потерпілий його пробачив, але все одно вирішив довести справу до суду.

Згодом суд виніс вирок. На суді військовий повністю визнав провину та розкаявся. Суд врахував це. Спочатку йому призначили 5 років в'язниці, але згодом змінили покарання на випробовувальний термін строком на рік.

Нагадаємо, раніше на Київщині судили військового, який побився з командиром. Відомо, що на момент бійки він був під дією наркотичних речовин. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

військовий суд Харківська область
