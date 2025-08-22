Ілюстративне фото

У Харківській області за крадіжку судили військового. Відомо, що причиною став борг

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Військовий був підсобним робітником на фермі. Він мав борг перед власницею магазину в розмірі 5 тисяч гривень. Працював чоловік неофіційно, і постійно бачив, як його керівник зберігає гроші в коробці на холодильнику. Коли начальника ферми не було, він взяв гроші.

Ці п'ять тисяч гривень військовий планував повернути, оскільки отримував матеріальну допомогу від батьків. Тому згодом він віддав борг і повернувся працювати на ферму.

Уже після мобілізації до ЗСУ він сам подзвонив потерпілому, зізнався у скоєному та попросив вибачення. Коли він через травму повернувся додому, навіть особисто зустрівся з колишнім начальником. Потерпілий його пробачив, але все одно вирішив довести справу до суду.

Згодом суд виніс вирок. На суді військовий повністю визнав провину та розкаявся. Суд врахував це. Спочатку йому призначили 5 років в'язниці, але згодом змінили покарання на випробовувальний термін строком на рік.

