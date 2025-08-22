Ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави

фото: Харківська обласна військова адміністрація

Харківська ОВА продовжує системну роботу з підтримки ветеранів у громадах області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Питання підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх родин перебуває на постійному контролі начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

В межах акції "Турбота поруч" у Люботинській громаді відбулася зустріч за участі ветеранів, членів їх родин, представників органів місцевого самоврядування, управління у справах ветеранів ХОВА, представників ветеранського простору "Пліч-о-пліч", соціальних служб, фахівці із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб.

Спеціалісти надали інформацію щодо соціального захисту, медичного обслуговування зокрема, за програмою "Доступні ліки", реабілітації, психологічної підтримки, можливостей професійного навчання, започаткування і розвитку власної справи коштом грантів, компенсаційних механізмів для роботодавців та інших інструментів сприяння зайнятості.

"Питання своєчасної та всебічної підтримки захисників і захисниць, ветеранів та членів їхніх родин перебувають на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Відповідно до потреб та звернень ветеранів нашого регіону постійно працюємо над посиленням і підвищенням якості послуг. Робочі зустрічі з учасниками бойових дій важливі, оскільки дозволяють визначити пріоритетні напрямки для вдосконалення Комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області", – зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Учасники зустрічі отримали індивідуальні консультації та оформили необхідні звернення. Крім того, усім ветеранам та членам їхніх сімей було надано гуманітарну допомогу, що допомагає забезпечити першочергові потреби та підтримати їхній побут.

