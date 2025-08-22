18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 20:06

Ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави

22 серпня 2025, 20:06
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна військова адміністрація
Читайте также
на русском языке

Харківська ОВА продовжує системну роботу з підтримки ветеранів у громадах області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Питання підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх родин перебуває на постійному контролі начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

В межах акції "Турбота поруч" у Люботинській громаді відбулася зустріч за участі ветеранів, членів їх родин, представників органів місцевого самоврядування, управління у справах ветеранів ХОВА, представників ветеранського простору "Пліч-о-пліч", соціальних служб, фахівці із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб.

Спеціалісти надали інформацію щодо соціального захисту, медичного обслуговування зокрема, за програмою "Доступні ліки", реабілітації, психологічної підтримки, можливостей професійного навчання, започаткування і розвитку власної справи коштом грантів, компенсаційних механізмів для роботодавців та інших інструментів сприяння зайнятості.

"Питання своєчасної та всебічної підтримки захисників і захисниць, ветеранів та членів їхніх родин перебувають на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Відповідно до потреб та звернень ветеранів нашого регіону постійно працюємо над посиленням і підвищенням якості послуг. Робочі зустрічі з учасниками бойових дій важливі, оскільки дозволяють визначити пріоритетні напрямки для вдосконалення Комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області", – зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Учасники зустрічі отримали індивідуальні консультації та оформили необхідні звернення. Крім того, усім ветеранам та членам їхніх сімей було надано гуманітарну допомогу, що допомагає забезпечити першочергові потреби та підтримати їхній побут.

Як повідомлялось, жителі прифронтових громад Харківщини отримають допомогу від міжнародних партнерів для проходження опалювального сезону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Синєгубов Олег Васильович Харківська ОВА підтримка бізнес ветерани
Підтримка міжнародних партнерів: на Харківщині будують нові укриття для шкіл
22 серпня 2025, 19:15
На відпочинок до Великої Британії вирушили 24 дитини з Харківщини
22 серпня 2025, 19:05
На Харківщині за підтримки Чехії відкрився центр для переселенців із Донеччини
22 серпня 2025, 14:12
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання понад 500 гектарів землі
22 серпня 2025, 20:50
Українки завоювали золото чемпіонату світу з веслування
22 серпня 2025, 20:37
ДТП на Житомирщині: постраждало 9 людей, серед них діти
22 серпня 2025, 20:32
На Волині чоловіка, який бив дружину, взяли під варту
22 серпня 2025, 20:15
У Києві розслідують розкрадання коштів на ремонті спортивної школи
22 серпня 2025, 19:55
Підтримка міжнародних партнерів: на Харківщині будують нові укриття для шкіл
22 серпня 2025, 19:15
Рада розгляне законопроєкт, який дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
22 серпня 2025, 19:14
На відпочинок до Великої Британії вирушили 24 дитини з Харківщини
22 серпня 2025, 19:05
США та Україна обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня
22 серпня 2025, 18:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »