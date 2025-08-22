Фото: иллюстративное

По состоянию на 21 августа 2025 года в Харьковской области насчитывается 4143 открытых вакансии

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Такие данные предоставляет Харьковская областная служба занятости. Рынок труда региона охватывает различные специальности и уровни заработной платы, от государственных должностей до рабочих профессий.

Среди самых высокооплачиваемых предложений этой недели – работа повара с зарплатой до 120 тысяч гривен. Менеджеры могут рассчитывать на 45 тысяч, а агрономы – на 40 тысяч гривен. Также актуальны вакансии для мастеров по ремонту и эксплуатации машин и механизмов (35 600 грн), операторов производственных линий пищевой продукции (30 000 грн), заместителей директоров (29 000 грн) и главных энергетиков (27 000 грн). Дополнительно работодатели ищут электромехаников, лаборантов и специалистов государственной службы с зарплатами от 20 до 25 тысяч гривен.

Появляются новые вакансии с высокими зарплатами

Полный перечень актуальных вакансий в Харькове и области можно посмотреть на сайте областного центра занятости.

За дополнительными консультациями по трудоустройству жители региона могут обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости. Линия работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру 0800 600 498. Все действия осуществляются при поддержке Харьковской ОВА и направлены на улучшение доступа жителей области к актуальной информации о вакансиях и рынке труда.

Напоминаем, в Купянском городском совете Харьковской области начался прием кандидатов на вакантные должности. По информации совета, открыта возможность занимать различные ключевые должности в структурных подразделениях учреждения.