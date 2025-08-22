11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 17:05

Зарплати до 120 тис. грн: які вакансії актуальні на Харківщині цього тижня

22 серпня 2025, 17:05
Фото: ілюстративне
Станом на 21 серпня 2025 року на Харківщині налічується 4143 відкриті вакансії

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Такі дані надає Харківська обласна служба зайнятості. Ринок праці регіону охоплює різні спеціальності та рівні заробітної плати, від державних посад до робітничих професій.

Серед найбільш високооплачуваних пропозицій цього тижня – робота кухаря із зарплатою до 120 тисяч гривень. Менеджери можуть розраховувати на 45 тисяч, а агрономи – на 40 тисяч гривень. Також актуальні вакансії для майстрів з ремонту та експлуатації машин і механізмів (35 600 грн), операторів виробничих ліній харчової продукції (30 000 грн), заступників директорів (29 000 грн) та головних енергетиків (27 000 грн). Додатково роботодавці шукають електромеханіків, лаборантів та спеціалістів державної служби із зарплатами від 20 до 25 тисяч гривень.

З’являються нові вакансії з високими зарплатами

Повний перелік актуальних вакансій у Харкові та області можна переглянути на сайті обласного центру зайнятості.

За додатковими консультаціями щодо працевлаштування жителі регіону можуть звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості. Лінія працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 за номером 0800 600 498. Усі дії здійснюються за підтримки Харківської ОВА та спрямовані на покращення доступу мешканців області до актуальної інформації про вакансії та ринок праці.

Нагадуємо, у Куп'янській міській раді Харківської області розпочався прийом кандидатів на вакантні посади. За інформацією ради, відкрита можливість обіймати різні ключові ролі у структурних підрозділах установи.

