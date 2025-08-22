11:54  22 серпня
22 серпня 2025, 14:12

На Харківщині за підтримки Чехії відкрився центр для переселенців із Донеччини

22 серпня 2025, 14:12
Фото: Харківська ОВА
У місті Лозова Харківської області запрацював новий транзитний пункт для переселенців із Донецької області

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Його створили за ініціативи Харківської обласної військової адміністрації. Приміщення надала місцева громада, а обладнання та гуманітарну допомогу надала Чеська Республіка. У центрі переселенців реєструють, надають необхідні послуги та допомагають вирушити далі у безпечні регіони України.

У Лозовій запрацював транзитний пункт

Пункт розрахований на одночасне перебування до 400 осіб. Тут забезпечено стабільний інтернет, облаштовано спальні місця, дитячу кімнату та організоване триразове харчування. Окремо діє наметове містечко на 60 місць як резервна локація. Люди можуть отримати медичну допомогу, гуманітарні набори, пройти реєстрацію для отримання грошових виплат. Благодійні фонди надають юридичні та психологічні консультації.

Переселенці отримують допомогу і підтримку

За перші три дні роботи пункту тут прийняли 222 переселенців. Майже сотня людей вирушила далі залізницею, решта виїхала самостійно або за підтримки донорських організацій. За словами Олега Синєгубова, подібний досвід уже був напрацьований у Харкові, що дозволяє оперативно організовувати роботу і в інших громадах.

Його обладнала Чехія та місцева громада

Начальник обласної військової адміністрації під час робочої поїздки до Лозової зустрівся з представниками ООН, ДСНС та місцевої влади. Він наголосив, що до організації процесу долучилися рятувальники, поліція, СБУ та волонтери. За його словами, головне завдання полягає у тому, щоб люди, які змушені залишати райони поблизу бойових дій, відчували безпеку та підтримку.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині планують відкрити сучасну фабрику-кухню для забезпечення шкільних обідів. Проєкт підтримують міжнародні партнери, і його реалізація має змінити систему харчування для тисяч дітей регіону.

