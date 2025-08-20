Иллюстративное фото

Суд избрал наказание для участницы украинского шоу "Супермама" Анастасии Чуйко из Каменского. Она в нетрезвом состоянии усадила за руль автомобиля несовершеннолетнего крестника

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в ночь на 13 июля во время комендантского часа. Блогерша посадила 15-летнего парня за руль. Водительского удостоверения у несовершеннолетнего не было, а сама Чуйко была пьяна. Когда автомобиль остановили правоохранители, она стала угрожать им. Известно, что в машине тоже была ее 4-летняя дочь.

Патрульные составили на Анастасию два админпротокола – за управление в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП) и за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права (ч. 2 ст. 126 КУоАП).

Суд признал ее виновной в неисполнении родительских обязанностей по ч. 1 ст. 184 КУоАП и назначил штраф в размере 850 гривен. Также он должен оплатить судебный сбор 605 гривен.

Напомним, ранее на Волыни несовершеннолетний мотоциклист сбил велосипедиста. 35-летний потерпевший погиб на месте. Правоохранители призывают родителей внимательнее контролировать досуг детей и не допускать опасных для жизни ситуаций.