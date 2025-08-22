Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Індустріальний районний суд Харкова засудив чоловіка з інвалідністю з дитинства до трьох років ув'язнення з іспитовим строком на два роки за сексуальні дії з неповнолітньою

Про це повідомляє "Думка" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає RegioNews.

Згідно з даними реєстру, інцидент стався у період з серпня по грудень 2024 року.

Житель смт. Мала Данилівка Харківської області перебував із неповнолітньою в квартирі, де вони неодноразово вступали у статеві стосунки.

23 грудня 2024 року потерпілу доставили до КНП "Міський перинатальний центр" ХМР бригадою швидкої допомоги. Лікарі зафіксували діагноз: перша вагітність на шостому тижні, неповний аборт. Під час лікування було проведено операцію з вишкрібання, вагітність не вдалося зберегти.

Обвинувачений визнав свою провину, висловив щире каяття та активно сприяв розкриттю злочину. Ці обставини суд врахував як ті, що пом'якшують покарання.

Чоловіка визнали винним за статтею 155 Кримінального кодексу України і засудили до трьох років ув’язнення. Однак, згідно зі статтею 75 КК України, він звільнений від реального терміну і отримав умовне покарання з іспитовим строком на два роки.

