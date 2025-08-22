Росіяни вночі вдарили по Чугуєву: поцілили у непрацююче підприємство
У ніч проти 22 серпня російські військові атакували безпілотниками Чугуївську громаду
Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, передає RegioNews.
"Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 20 серпня близько 22:45 російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині. Вибухом пошкоджені щонайменше 10 об’єктів, постраждав чоловік.
