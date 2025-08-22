04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 07:21

Росіяни вночі вдарили по Чугуєву: поцілили у непрацююче підприємство

22 серпня 2025, 07:21
Читайте также на русском языке
Фото: міська рада
Читайте также
на русском языке

У ніч проти 22 серпня російські військові атакували безпілотниками Чугуївську громаду

Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, передає RegioNews.

"Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 20 серпня близько 22:45 російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині. Вибухом пошкоджені щонайменше 10 об’єктів, постраждав чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна обстріли підприємство безпілотники
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ
22 серпня 2025, 09:01
На Волині викрили канал збуту вибухівки: 10 кг пороху переслали поштою
22 серпня 2025, 08:52
Конфлікт із тяжкими наслідками: львів'янин відповідатиме в суді за побиття
22 серпня 2025, 08:44
Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених
22 серпня 2025, 08:24
США закрили доступ до даних про перемовини України та Росії
22 серпня 2025, 08:06
Влучний ракетний удар: бійці ГУР знищили російський катер біля Залізного Порту
22 серпня 2025, 08:00
Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 22 серпня
22 серпня 2025, 07:49
Запоріжців попередили про вибухи: чи варто хвилюватися
22 серпня 2025, 07:41
Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Києва до Львова
22 серпня 2025, 07:37
Негода суне на Україну: синоптики попередили про грози й шквали
22 серпня 2025, 07:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »