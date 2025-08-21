Фото: ОВА

В среду, 21 августа, около 22:45 российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области

Об этом сообщил Краматорский горсовет, передает RegioNews .

Оккупанты атаковали рассадник по озеленению авиабомбой ФАБ-250.

Пострадал 50-летний мужчина – его ранения не представляют угрозы жизни.

Взрывом повреждены не менее 10 объектов, в том числе жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксированы попадания вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.