10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
01:40  21 августа
Певица Солоха родила сына
21 августа 2025, 09:30

Россияне ударили ФАБом по Краматорску: последствия

21 августа 2025, 09:30
Фото: ОВА
В среду, 21 августа, около 22:45 российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области

Об этом сообщил Краматорский горсовет, передает RegioNews.

Оккупанты атаковали рассадник по озеленению авиабомбой ФАБ-250.

Пострадал 50-летний мужчина – его ранения не представляют угрозы жизни.

Взрывом повреждены не менее 10 объектов, в том числе жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксированы попадания вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Есть бизнес в оккупированном Крыму: после увольнения Елены Думы на должность главы АРМА назначили Ярославу Максименко
