Фото: Харківська ОВА

У Лозовій Харківської області до 1 вересня планують завершити будівництво сучасної фабрики-кухні для шкільних закладів

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів, зокрема фонду американського філантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation. Відкриття фабрики дозволить забезпечити здоровим та якісним харчуванням учнів Лозівської та Близнюківської громад, де навчається майже 14 тисяч дітей.

Фабрика-кухня стане другим таким об'єктом в Україні після відкриття підприємства у Бучі Київської області у грудні 2023 року. Вона здатна щодня виробляти до 10 тисяч порцій їжі, що гарантує однаковий рівень харчування для дітей у містах та селах. Усі страви готуються за сучасними стандартами НАССР із подальшою шоковою обробкою та доставкою у навчальні заклади в охолодженому вигляді.

За словами Олега Синєгубова, фабрика не лише покращить якість шкільного харчування, а й сприятиме створенню робочих місць і економічному розвитку громади. Проєкт включає комплексну підготовку – від облаштування кухонного обладнання та укриттів до навчання персоналу й організації логістики для доставки страв.

Об'єкт стане важливим кроком у реформі шкільного харчування та сприятиме підтримці дітей у складний час. Завдяки міжнародній допомозі вона дозволить системно забезпечити безпечне та корисне харчування для тисяч школярів Харківщини.

Нагадаємо, у Харкові триває будівництво підземних шкіл, щоб діти могли навчатися безпечно навіть під час обстрілів. До кінця року планують завершити ще кілька таких об’єктів, що суттєво змінить освітню інфраструктуру міста.