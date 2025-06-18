На Днепропетровщине во время нереста задержан мужчина с багажником, полным раков
Во время плановой проверки на одном из блокпостов области патрульные обнаружили у водителя рыболовное снаряжение и свежевыловленных раков
Об этом сообщает Патрульная полиция Кривого Рога, передает RegioNews.
Во время поверхностного осмотра водитель самостоятельно открыл багажник, где инспекторы обнаружили рыболовное снаряжение и свежевыловленных раков. На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех деталей.
Инцидент приобретает особый вес, поскольку сейчас продолжается период весенне-летнего нереста. В настоящее время действует строгий запрет на любое рыболовство, включая вылов раков.
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