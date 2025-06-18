фото: Патрульная полиция Кривого Рога

Во время плановой проверки на одном из блокпостов области патрульные обнаружили у водителя рыболовное снаряжение и свежевыловленных раков

Об этом сообщает Патрульная полиция Кривого Рога, передает RegioNews.

Во время поверхностного осмотра водитель самостоятельно открыл багажник, где инспекторы обнаружили рыболовное снаряжение и свежевыловленных раков. На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех деталей.

Инцидент приобретает особый вес, поскольку сейчас продолжается период весенне-летнего нереста. В настоящее время действует строгий запрет на любое рыболовство, включая вылов раков.

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