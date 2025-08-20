Фото: "Думка"

На річці Сіверський Донець у Чугуївському районі Харківщини рибоохоронці викрили чоловіка, який займався незаконним виловом

Інцидент стався 19 серпня поблизу Печеніг. Чоловік ловив рибу з човна за допомогою забороненої сітки.

За інформацією Харківського рибоохоронного патруля, у браконьєра вилучили чималий улов. У човні виявили 46 плоскирок, 10 сріблястих карасів, сім окунів, стільки ж пліток, а також трьох коропів, трьох сомів, одного судака, одного йоржа та одну верховодку. Загальна вага виловленої риби склала понад 12 кілограмів.

Фахівці підрахували, що такими діями завдано збитків рибному господарству на суму понад 151 тисячу гривень. У порушника вилучили човен, сітку та сам улов. На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення.

Матеріали справи передадуть до суду, який визначить відповідальність для браконьєра.

