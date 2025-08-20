12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 21:38

На Харківщині затримали браконьєра з уловом на понад 151 тис. грн

20 серпня 2025, 21:38
Читайте также на русском языке
Фото: "Думка"
Читайте также
на русском языке

На річці Сіверський Донець у Чугуївському районі Харківщини рибоохоронці викрили чоловіка, який займався незаконним виловом

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 19 серпня поблизу Печеніг. Чоловік ловив рибу з човна за допомогою забороненої сітки.

За інформацією Харківського рибоохоронного патруля, у браконьєра вилучили чималий улов. У човні виявили 46 плоскирок, 10 сріблястих карасів, сім окунів, стільки ж пліток, а також трьох коропів, трьох сомів, одного судака, одного йоржа та одну верховодку. Загальна вага виловленої риби склала понад 12 кілограмів.

Фахівці підрахували, що такими діями завдано збитків рибному господарству на суму понад 151 тисячу гривень. У порушника вилучили човен, сітку та сам улов. На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення.

Матеріали справи передадуть до суду, який визначить відповідальність для браконьєра.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині під час нересту інспектори викрили порушника з багажником, повним раків. Після виявлення улову на місце події прибули правоохоронці для встановлення обставин інциденту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Чугуїв річка браконьєри риба патруль незаконний видобуток
Стрибнув з моста й ледь не загинув: у Дніпрі врятували чоловіка
20 серпня 2025, 21:16
Удар по мирному авто на Харківщині: загинули чоловік і жінка
20 серпня 2025, 12:58
Міжнародна допомога для рятувальників: Харківщина отримала сучасне обладнання
20 серпня 2025, 12:27
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Стрибнув з моста й ледь не загинув: у Дніпрі врятували чоловіка
20 серпня 2025, 21:16
Мар'яна Безугла подає до суду через "незаконність рішення Регламентного комітету"
20 серпня 2025, 20:45
У Києві 1 із 8 укриттів існує лише "на папері", – Офіс Омбудсмена
20 серпня 2025, 20:02
У Харкові чоловік, який регулярно бив дружину, може опинитися за ґратами
20 серпня 2025, 19:56
ДТП на Закарпатті: зіткнулись дві іномарки, є постраждалі
20 серпня 2025, 19:22
В Україні запрацювала електронна черга в ТЦК
20 серпня 2025, 19:05
На Харківщині відбудеться онлайн-зустріч влади та бізнесу
20 серпня 2025, 19:00
Політравми та забої: у Рівненській області авто збило 33-річну жінку на "зебрі"
20 серпня 2025, 18:52
Невакцинованих дітей можуть не допустити до навчання у школах
20 серпня 2025, 18:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »