12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 21:16

Прыгнул с моста и едва не погиб: в Днепре спасли мужчину

20 августа 2025, 21:16
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
20 августа вечером в Службу спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на воде

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.

Очевидцы сообщили, что вблизи острова Монастырский в Соборном районе Днепра в реке тонет человек.

На место немедленно выехали водолазы ГСЧС. В воде они заметили мужчину, который самостоятельно не мог добраться до берега. По предварительным данным, он прыгнул с моста, получил травмы и нуждался в неотложной помощи.

Спасатели использовали катер, чтобы быстро поднять пострадавшего из воды и доставить его на берег. После этого мужчину передали медикам экстренной помощи, которые доставили его в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

В ликвидации происшествия были задействованы трое сотрудников ГСЧС и один спасательный катер. Обстоятельства инцидента выясняют компетентные службы.

Ранее сообщалось, что на Буковине во время отдыха в реке пропал мужчина. Поиски длились несколько часов и завершились трагической находкой.

19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
07 августа 2025
