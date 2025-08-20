Фото: ГСЧС Днепропетровщины

20 августа вечером в Службу спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на воде

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.

Очевидцы сообщили, что вблизи острова Монастырский в Соборном районе Днепра в реке тонет человек.

На место немедленно выехали водолазы ГСЧС. В воде они заметили мужчину, который самостоятельно не мог добраться до берега. По предварительным данным, он прыгнул с моста, получил травмы и нуждался в неотложной помощи.

Спасатели использовали катер, чтобы быстро поднять пострадавшего из воды и доставить его на берег. После этого мужчину передали медикам экстренной помощи, которые доставили его в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

В ликвидации происшествия были задействованы трое сотрудников ГСЧС и один спасательный катер. Обстоятельства инцидента выясняют компетентные службы.

