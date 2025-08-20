03:40  20 августа
20 августа 2025, 11:33

В Харьковской области пройдет онлайн-ярмарка вакансий молодых экспортных менеджеров

20 августа 2025, 11:33
фото: Харьковская областная военная администрация
Предпринимателей Харьковщины приглашают приобщиться к онлайн-ярмарке вакансий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

При поддержке Харьковской ОВА 10 сентября состоится Export Talent Match – онлайн-ярмарка вакансий в формате speed networking, где предприниматели смогут найти молодых специалистов в сфере международной торговли.

Участники Export Talent Match смогут: провести 5-7 коротких встреч с наиболее релевантными кандидатами по заданным критериям; обменяться контактами и пригласить лучших претендентов на собеседование; получить Talent Book всех участников для последующего отбора.

Регистрация длится до 8 сентября (до 9:00) по ссылке.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

Как сообщалось, медицинские учреждения Харьковщины в сельских и отдаленных общинах получат надбавку за первичную помощь.

