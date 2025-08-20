В Харьковской области пройдет онлайн-ярмарка вакансий молодых экспортных менеджеров
Предпринимателей Харьковщины приглашают приобщиться к онлайн-ярмарке вакансий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
При поддержке Харьковской ОВА 10 сентября состоится Export Talent Match – онлайн-ярмарка вакансий в формате speed networking, где предприниматели смогут найти молодых специалистов в сфере международной торговли.
Участники Export Talent Match смогут: провести 5-7 коротких встреч с наиболее релевантными кандидатами по заданным критериям; обменяться контактами и пригласить лучших претендентов на собеседование; получить Talent Book всех участников для последующего отбора.
Регистрация длится до 8 сентября (до 9:00) по ссылке.
Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.
Как сообщалось, медицинские учреждения Харьковщины в сельских и отдаленных общинах получат надбавку за первичную помощь.