20 серпня 2025, 19:00

На Харківщині відбудеться онлайн-зустріч влади та бізнесу

20 серпня 2025, 19:00
Фото: ілюстративне
За підтримки Харківської ОВА учасники можуть обговорити актуальні питання розвитку бізнесу та отримати практичні поради від експертів

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

На Харківщині продовжує роботу платформа "Діалог влади та бізнесу", створена для налагодження ефективної взаємодії між представниками державних органів та підприємцями.

Наступна онлайн-зустріч запланована на 22 серпня 2025 року. Початок заходу о 14:00. Основна тема – "Енергоефективні рішення для зростання та безперебійної роботи бізнесу". Під час події фахівці розкажуть, як оптимізувати витрати енергії та забезпечити стабільну роботу підприємств у сучасних умовах.

Для участі у платформі необхідно попередньо заповнити електронну анкету за постійним посиланням. За додатковою інформацією можна звертатись до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером +38097 735 98 44.

Нагадаємо, Харківщина та ЮНІСЕФ розширюють проєкти допомоги й безпеки для прифронтових громад. Значна увага приділяється відновленню опорних медичних закладів, облаштуванню захисних укриттів, а також підготовці до опалювального сезону, щоб забезпечити безпечні та комфортні умови для жителів регіону.

бізнес ефективність Харківська ОВА платформа онлайн-зустріч діалог
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
