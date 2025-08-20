Фото: ілюстративне

За підтримки Харківської ОВА учасники можуть обговорити актуальні питання розвитку бізнесу та отримати практичні поради від експертів

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

На Харківщині продовжує роботу платформа "Діалог влади та бізнесу", створена для налагодження ефективної взаємодії між представниками державних органів та підприємцями.

Наступна онлайн-зустріч запланована на 22 серпня 2025 року. Початок заходу о 14:00. Основна тема – "Енергоефективні рішення для зростання та безперебійної роботи бізнесу". Під час події фахівці розкажуть, як оптимізувати витрати енергії та забезпечити стабільну роботу підприємств у сучасних умовах.

Для участі у платформі необхідно попередньо заповнити електронну анкету за постійним посиланням. За додатковою інформацією можна звертатись до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером +38097 735 98 44.

