Міжнародна допомога для рятувальників: Харківщина отримала сучасне обладнання

Фото: Харківська ОВА

Рятувальники Харківщини отримали нове обладнання для захисту органів дихання, яке допоможе їм працювати у надзвичайно небезпечних умовах, зокрема — в зоні сильного задимлення. Передача техніки відбулася за сприяння Харківської обласної військової адміністрації та міжнародних партнерів

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова, заступник керівника адміністрації Євген Іванов разом із представниками благодійних організацій "Міжнародна Служба Громадської Допомоги IPAS" та "Kent Relief" передав рятувальникам 30 сучасних апаратів Dräger.

"Це надзвичайно важливий ресурс для підрозділів Харківського гарнізону ДСНС, який значно підвищує рівень безпеки під час виконання завдань у складних умовах. Дякуєм партнерам за підтримку й готовність допомагати нашому регіону", — зазначив Євген Іванов.

Обладнання надане за участі засновників організацій: Євгенія Нестеренка, Максима Карасьова та Дарʼї Северин.

У ХОВА наголосили, що продовжують системно залучати міжнародну технічну та гуманітарну допомогу для зміцнення потенціалу екстрених служб Харківської області.

