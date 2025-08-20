фото: Харківська обласна військова адміністрація

За співпраці Харківської ОВА і міжнародних партнерів жителі прифронтових громад отримають допомогу для проходження опалювального сезону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов провів робочу зустріч із представниками ООН. Основне питання порядку денного – забезпечення паливною деревиною чи коштами на її придбання жителів прифронтових і прикордонних населених пунктів області.

"Підтримка жителів прифронтових та прикордонних територій, особливо в осінньо-зимовий період, – один із пріоритетних напрямків роботи. Це питання перебуває на контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Докладаємо максимум зусиль для планового забезпечення визначених категорій населення грошовою підтримкою або паливною деревиною", – зазначив Іванов.

Уже завершено процес верифікації потреб у твердому паливі, триває робота з донорами щодо обсягів фінансування відповідної програми підтримки.

Відомо, що коштом міжнародних донорів за підтримки ХОВА планується відновити понад 300 пошкоджених будинків на деокупованих та постраждалих внаслідок бойових дій територіях Харківщини.

Нагадаємо, на Харківщині підприємці залучають пільгові кредити для розвитку бізнесу попри воєнні виклики. Найчастіше кредитування отримують компанії, що працюють у переробній промисловості, агросекторі та сфері торгівлі.