Завтра в Украине ожидается до +30
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
19 августа 2025, 19:41

В Харькове завершили аварийно-розыскные работы на месте российской атаки

19 августа 2025, 19:41
фото: Харьковская областная военная администрация
В Индустриальном районе Харькова завершили аварийно-розыскные работы на месте российской атаки беспилотниками по жилой многоэтажке 18 августа

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в доме было 119 квартир, в которых проживало 300 человек. К моменту обстрела дома были около половины из них.

"В результате вражеского обстрела погибли 7 человек, в том числе двое детей. Еще 24 человека пострадали. Двух человек удалось спасти работникам ГСЧС", – говорится в сообщении.

Среди тех, кто вчера считался пропавшим, два человека вышли на связь. Еще двоих, к сожалению, извлекли погибшими из-под завалов.

Сразу после ударов на месте работали 186 спасателей и 52 единицы пожарно-спасательной и специальной техники. Также были задействованы пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.

Напомним, утром 18 августа российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе

19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
