В Харькове завершили аварийно-розыскные работы на месте российской атаки

фото: Харьковская областная военная администрация

В Индустриальном районе Харькова завершили аварийно-розыскные работы на месте российской атаки беспилотниками по жилой многоэтажке 18 августа

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в доме было 119 квартир, в которых проживало 300 человек. К моменту обстрела дома были около половины из них.

"В результате вражеского обстрела погибли 7 человек, в том числе двое детей. Еще 24 человека пострадали. Двух человек удалось спасти работникам ГСЧС", – говорится в сообщении.

Среди тех, кто вчера считался пропавшим, два человека вышли на связь. Еще двоих, к сожалению, извлекли погибшими из-под завалов.

Сразу после ударов на месте работали 186 спасателей и 52 единицы пожарно-спасательной и специальной техники. Также были задействованы пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.

Напомним, утром 18 августа российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе