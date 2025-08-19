18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 19:41

У Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки

19 серпня 2025, 19:41
фото: Харківська обласна військова адміністрація
В Індустріальному районі Харкова завершили аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки безпілотниками по житловій багатоповерхівці 18 серпня

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в будинку було 119 квартир, в яких мешкали 300 людей. На момент обстрілу вдома були близько половини з них.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 людей, зокрема двоє дітей. Ще 24 людини постраждали. Двох людей вдалося врятувати працівникам ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто вчора вважався зниклим, двоє людей вийшли на зв’язок. Ще двох, на жаль, дістали загиблими з-під завалів.

Відразу після ударів на місці працювало 186 рятувальників і 52 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Також були залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

Нагадаємо, вранці 18 серпня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
